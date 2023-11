O degelo no Indo-Pacífico

As pretensões chinesas sobre Taiwan e as manifestações de apoio dos EUA a este território, as recorrentes manifestações de poderio militar da Coreia do Norte, o pacto de defesa em vigor entre a Austrália e o Japão, têm colocado os analistas de sobreaviso sobre a eventualidade de perturbações sérias na região do Indo-Pacífico. Este cenário não é novo, Austrália e Japã

...