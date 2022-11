O princípio da hipocrisia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De repente, o mundo em geral, e Portugal em particular, percebeu que o Qatar é um país que merece as maiores reservas. Devido a lhe ter sido atribuído um campeonato do mundo por razões duvidosas, por não respeitar os direitos das mulheres, por ser intolerante em relação às minorias, por não permitir o consumo de álcool e muito mais. Na verdade, não faltam motivos para apontar o dedo ao Qatar usando argumentos vá

...