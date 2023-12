Pedro e António

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro político de António Costa estará em suspenso até ao dia em que o Supremo Tribunal de Justiça se pronunciar sobre a “invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos”, factos que foram aduzidos no âmbito da “Operação Influencer”.





...