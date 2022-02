Só um pode ficar no PP

Maio de 2021, Isabel Ayuso transformou-se numa “pop star” da política espanhola ao ganhar as eleições regionais em Madrid. A sua vitória foi humilhante para o PSOE e vista no interior do PP como um importante passo para o regresso do partido ao poder, fazendo convergir várias sensibilidades em nome de um objetivo comum. Madrid “fez uma moção de censura ao sanchismo”, declarou na altura o líder do PP, Pablo Casado.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...