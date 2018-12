Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 02 de dezembro de 2018 às 23:00

Nem que a vaca voadora tussa O orçamento saiu do Parlamento com mais 100 milhões do que Mário Centeno tinha planeado, mas não é por isso que as contas lhe sairão furadas. A grande ameaça à execução deste orçamento é mesmo a economia. Se o PIB crescer menos do que o previsto, já se sabe, o Governo dá mais uma talhada na despesa.