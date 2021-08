7 anos e o rasto do leopardo

Se há pontos positivos a apontar à comissão de inquérito ao Novo Banco – que acabou machada pela insistente maneira portuguesa de tentar enviesar conclusões para agradar a clientelas – é a clareza com que expôs os empresários que representaram as maiores perdas para a instituição, como tornou evidente que a capitalização do banco foi feita à pele e como deixou às claras que a venda à Lone Star tentou evitar um mal maior: o problema ficar nas mãos do Estado sem que ninguém aceitasse comprar o negócio.