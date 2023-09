A armadilha eleitoral

Mais difícil é perceber se Governo e oposição conseguirão não cair na tentação de tentar fazer aprovar uma série de medidas no próximo Orçamento do Estado que tenderão a fazer prevalecer políticas expansionistas e de agravamento da despesa que, mais do que mudarem substantivamente a vida de famílias e empresas, tenderão sobretudo a responder a lógicas eleitorais.