O futebolês em números

Há algum negócio que escape à crise? Não falemos do têxtil, da aviação, nem tão pouco do turismo... Surpreendentemente, ou nem por isso, nem o milionário mundo do futebol sai ileso na crua realidade dos números trazidos por uma pandemia que teima em não dar tréguas. Alguma vez imaginou que o poderoso Barça estaria a fazer contas à vida e a negociar um corte salarial com o seu até aqui mais valioso

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...