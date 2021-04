Os rostos da desilusão

A edição desta quinta-feira dedica particular atenção ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tentando tomar o pulso à análise que gestores, empresários e economistas fazem do documento. E se há algo que transparece é o desalento com que figuras relevantes da gestão empresarial, muitos deles jovens, encaram aquela que devia ser a maior transformação estrutural da economia portuguesa desde

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...