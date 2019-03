Depois das FAANG e das BAT, chegam as WAAAX

Depois, as atenções voltaram-se para as asiáticas BAT (Baidu, Alibaba e Tencent). Agora, chegaram as WAAAX, cinco tecnológicas australianas: WiseTech Global, Appen, Altium, Afterpay Touch Group e Xero. E, revela a Bloomberg, estas têm sido apostas rentáveis. É que as cotadas australianas têm superado o desempenho das pares norte-americanas e chinesas.

Considerando o período que vai desde meados de 2017 até ao momento atual, as WAAAX dispararam 216%, as FAANG somam apenas 52% e as BAT avançam 19%. Os analistas ouvidos pela agência atribuem esta forte valorização à aposta na tecnologia "cloud" e na abertura à rede 5G.

Ainda assim, para que a valorização prossiga, as empresas têm que apresentar resultados convincentes e também perspetivas animadoras, como aliás acontece com todas as outras empresas. E esta continuação dos ganhos poderá aumentar a expressão do setor no índice australiano, que atualmente ronda os 3%. Mas, ainda que menos populares, as tecnológicas australianas vieram para desafiar.

Jornalista