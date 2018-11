E se as acções dispararem até ao final do ano?

Com os mercados accionistas a enfrentarem um período de alguma instabilidade, os analistas têm alternado entre perspectivas mais pessimistas e outras mais optimistas. Há previsões para quase todos os gostos.

O último banco de investimento a pronunciar-se foi o JPMorgan. E até tem estimativas muito positivas, já que os seus analistas acreditam numa escalada das acções até ao final do ano. O estratego Marko Kolanovic recomenda que, para beneficiarem deste movimento de final de ano, os investidores devem apostar nas classes de activo tipicamente vistas como mais arriscadas, como são as acções de empresas de menor capitalização bolsista. "Ainda pensamos que o mercado vai subir até ao final do ano e os investidores podem participar no potencial de subida (exposições apropriadas podem ser índices como o Russell 2000 e o MSCI para os mercados emergentes)", frisou Kolanovic numa nota publicada esta quarta-feira. Agora que os democratas recuperaram o controlo da Câmara dos Representantes, Trump terá de fazer mais para impulsionar a economia, podendo mesmo desacelerar na guerra comercial, o que será positivo para as acções, antecipam estes especialistas.