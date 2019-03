Fed tornou-se o "bode expiatório" dos mercados

A Reserva Federal dos EUA foi, ao longo dos últimos anos, um agente determinante no comportamento dos mercados financeiros. Mas William Dudley, antigo presidente da Fed de Nova Iorque, acredita que os investidores precisam de parar de responsabilizar o banco central pelas quedas das bolsas. Em declarações à CNBC, William Dudley destacou que a Fed tornou-se um "bode expiatório conveniente".

Os investidores atribuíram as quedas registadas em 2018 à política de normalização das taxas de juro e à redução do balanço da Fed. Os investimentos do banco central no sistema, através da compra de ativos, chegou a atingir os 4,5 biliões de dólares no início de 2015, na sequência de várias rondas de planos de estímulos desde a crise financeira.

No entanto, a Fed tem estado gradualmente a reduzir os reinvestimentos do capital injetado através destes programas de "quantitive easing". Mas o antigo membro da Fed refere que "o balanço ainda está a ser retirado e o mercado acionista recuperou no primeiro trimestre".

Dudley lembra que os mercados descem por várias razões e a entidade liderada por Jerome Powell não é a única responsável pelo sobe e desce dos mercados. Há outros fatores que podem fazer mexer as bolsas.