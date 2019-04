Milionários russos não querem nada com o risco

Três décadas depois do colapso do comunismo há, na Rússia, pelo menos 163.176 milionários, segundo dados do Knight Frank LLP, citados pela Bloomberg. Dos seus ativos combinados, 26% estão aplicados em liquidez, segundo a agência de notícias. Esta trata-se da percentagem mais elevada a nível mundial e é mais do dobro da porção deixada neste tipo de soluções na Europa. A maioria dos milionários russos prefere, assim, deixar o seu dinheiro em depósitos bancários, sobretudo num momento em que a economia global começa a dar sinais de desaceleração. Mas, ao contrário do que acontece em Portugal, onde as taxas de juro estão próximas de zero, na Rússia as taxas têm subido, permitindo aos clientes obter uma remuneração de 2,8% em depósitos em dólares. Dada a desvalorização do rublo face ao dólar - a moeda russa perdeu quase 50% face à nota verde desde 2014 - esta tem-se revelado uma boa aplicação. Além de não estarem expostos às flutuações dos mercados, ainda conseguem rentabilizar o valor do seu património.

