Quanto é que os bancos já custaram aos investidores?

Os dados mais recentes publicados pela Dealogic, e citados pelo Financial Times, revelam que quase metade do valor de mercado dos bancos europeus foi conseguido através de novas acções, ao longo da última década. E isso significa que, desde o início de 2008, os investidores aplicaram meio bilião de euros para recapitalizar a banca europeia, o que equivale a metade do valor de mercado total dos bancos que fazem parte do índice Stoxx600. Mas este esforço financeiro dos investidores ainda não foi suficiente para que estas acções recuperassem das perdas expressivas que sofreram nos últimos anos. O índice europeu do sector ainda acumula uma desvalorização de 48% desde o início de 2008. As acções do Deutsche Bank, por exemplo, perderam quase 85% do seu valor desde o final de 2007. Mas agora as perspectivas para o sector começam a melhorar, com o crescimento económico na Europa a permitir taxas de juro mais elevadas e os cortes de custos deverão começar a ter impacto na rentabilidade do sector. Será que o pior já passou para os bancos?

Jornalista