Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 01 de Outubro de 2020 às 23:00

Empurrados para o risco

Os hábitos adquiridos no período de confinamento e a facilidade com que hoje é possível negociar ao minuto nos mercados de ações (evidente na popularidade da aplicação Robinhood) terão contribuído para o aumento do “day trading”, sobretudo entre os mais jovens. Mas é sobretudo a política monetária que explica a atratividade dos mercados de ações para o investidor comum.