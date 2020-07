Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 22 de Julho de 2020 às 23:00

Mais Europa menos impostos

Os mesmos investidores que agora aceitam pagar para emprestar dinheiro a Portugal são os mesmos que há apenas três meses exigiam um juro próximo de 1% para comprar obrigações com maturidade de seis anos. Em abril estávamos no pico do stress da pandemia e a resposta da Europa à crise era dúbia e confusa.