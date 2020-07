Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 09 de Julho de 2020 às 23:00

O acelerador covid

Se em março a correção nas bolsas foi quase generalizada, a recuperação posterior já foi bem diferenciada, com as empresas do setor tecnológico na linha da frente dos ganhos. Há já alguns anos que as tecnológicas são as estrelas das bolsas, sobretudo em Wall Street, mas nunca como agora a liderança foi tão grande.