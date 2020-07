Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 16 de Julho de 2020 às 23:00

Uma EDP diferente

A aposta nas renováveis e na distribuição, bem como a redução da presença em Portugal, é um dos pilares do plano estratégico da EDP e a aquisição da Viesgo dá-lhe tudo isto. No final de 2019 a empresa encaixou 2,2 mil milhões de euros com a venda de barragens em Portugal e poucos meses depois aplica quase o mesmo montante para duplicar a sua presença no mercado espanhol.