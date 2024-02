Advogado do Diabo com Vitalino Canas: do furacão na Madeira à primeira vez que há três governos com problemas

10:00 32 min.

Esta semana debruçamo-nos sobre a justiça e olhamos para o terramoto judicial que abala a política na Madeira. Há suspeitas de corrupção na contratação pública que envolvem o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, o autarca do Funchal - que é também um dos seus homens mais próximos - Pedro Calado, e um conjunto de empresários que participou em obras públicas na região.Houve três detidos no âmbito deste processo e Miguel Albuquerque pediu a demissão do Governo regional. Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.Para falar sobre este tema o Advogado do Diabo convidou Vitalino Canas, advogado, professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ex-deputado do PS.Este episódio também está disponível em vídeo