Conversas com CEO

Otmar Hübscher é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo da Secil é o convidado do podcast Conversas com CEO. Em entrevista a Helena Garrido, fala sobre o que a cimenteira está a fazer para reduzir as emissões de CO2 e dar um contributo na descarbonização da economia. Uma conversa integrada no Projeto de Sustentabilidade do Jornal de Negócios.

06:53 44 min.