Conversas Visíveis

Oiça o Podcast "Conversas Visíveis" com Guilherme Costa e Fernando Freire de Sousa

Os colunistas da Mão Visível Jorge Marrão e Álvaro Nascimento conduzem uma conversa com Guilherme Costa e Fernando Freire de Sousa, autores do Livro “Balada da Média Virtude”. Um olhar sobre a economia e os desafios do país.

03 de Março de 2022 às 18:06 61 min.