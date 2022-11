Conversas Visíveis

"Conversas Visíveis" com João Moreira Rato

João Moreira Rato é o convidado desta semana do podcast Conversas Visíveis, numa conversa conduzida pelos colunistas da Mão Visível António Nogueira Leite e Paulo Carmona. É professor universitário, "chairman" do Banco CTT e liderou o IGCP na altura da "saída limpa" do programa da troika, em 2014. Neste episódio, olha para a atualidade macroeconómica, a política monetária e a inflação global.

10 de Novembro de 2022 às 13:50 37 min.