Conversas Visíveis

"Conversas Visíveis" com Nuno Severiano Teixeira

Nuno Severiano Teixeira é o convidado desta semana do podcast Conversas Visíveis, numa conversa conduzida pelos colunistas da Mão Visível Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. É professor universitário e já foi ministro da Defesa e da Administração Interna. Neste episódio, olha para a atualidade geopolítica, com a guerra na Ucrânia no centro das atenções.

27 de Outubro de 2022 às 09:15 43 min.