Conversas Visíveis

"Conversas Visíveis" com Pedro Santana Lopes

O colunista da Mão Visível Jorge Marrão e a diretora do Jornal de Negócios Diana Ramos conversam com o autarca da Figueira da Foz e antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes sobre a descentralização de competências para os municípios, o PSD e o passado político do ex-governante.

A carregar o podcast ...

09:00 38 min.