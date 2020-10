Sustentabilidade: a Iniciativa e o Prémio

Leia Também Sustentabilidade económica

Leia Também Distinguir e incentivar ideias para um futuro limpo

Leia Também As Finanças Sustentáveis são uma parte essencial do futuro das Finanças

A Sustentabilidade é o grande desafio do nosso tempo por isso este projeto desafia as empresas e entidades, em território nacional, a juntarem-se a esta ação pela sustentabilidade global. O Prémio Negócios Sustentabilidade 20 | 30 vai reconhecer, inspirar, promover e divulgar o trabalho e a atuação de empresas e organizações, de norte a sul do País, que se distingam nas diversas áreas relacionadas com a sustentabilidade, dando-lhes visibilidade e destaque. Uma iniciativa do Jornal de NegóciosCom um júri independente e do mais alto nível, vamos ajudar Portugal a tornar-se mais sustentável e a valorizar os melhores casos de sustentabilidade em Portugal. Aspiramos a mudar comportamentos e a incentivar formas de viver e trabalhar mais sustentáveis. Junte-se ao clube dos que se distinguem nas diferentes áreas da sustentabilidade: social, ambiental, e económica.O Prémio Negócios Sustentabilidade 20 | 30 cobre três grandes áreas da sustentabilidade: Social, Ambiental e Económica. Os prémios propostos encontram-se estruturados em 7 categorias (Igualdade e Diversidade, Bem estar e cidades sustentáveis, Descarbonização, Economia circular, Digital e IA, Finanças sustentáveis de Comunicação de Sustentabilidade) que terão critérios de elegibilidade estritos e um conjunto de regras para avaliação das candidaturas.As duas categorias especiais, Personalidade e Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos não estão sujeitas a candidatura e os vencedores serão nomeados e escolhidos pelos membros do Júri.No prémio Personalidade os membros de Júri de cada uma das categorias terão a possibilidade de identificar, votar e eleger, a cada ano, uma Personalidade que se tenha destacado pela sua conduta e atuação em prol da sustentabilidade no âmbito social, ambiental e económico. Esta categoria é da inteira responsabilidade do Júri.No prémio Resiliência e Resposta a Choques Disruptivos serão premiadas organizações que tenham demonstrado uma resiliência extrema ao choque externo provocado pelo novo coronavírus SARS-CoV2, bem como iniciativas e contributos de resposta em prol da sociedade. Serão valorizadas iniciativas, serviços ou produtos com elevado impacto em termos de entidades e cidadãos beneficiários.O Jornal de Negócios tem um novo site ( https://sustentabilidade.negocios.pt/ ) dedicado à sustentabilidade, onde poderá encontrar informação atual sobre ambiente, descarbonização, "smart cities", finanças sustentáveis, economia circular, igualdade e diversidade, entre outros temas relacionados com a sustentabilidade.Com a consigna "O Amanha debate-se hoje", o Jornal de Negócios organizou um conjunto de conferências digitais denominadas Talks Negócios Sustentabilidade. Já se realizaram as conferências sobre o lançamento da iniciativa, Finanças Sustentáveis - Novos Paradigmas de Financiamento dos Mercados, Descarbonização - Metas e Objetivos, Bem-Estar e Cidades Sustentáveis - Como Vamos Viver em 2030?, Digital e Inteligência Artificial: O Papel da Tecnologia na Sustentabilidade e que podem ser vistas em https://cofinaeventos.com/talksnegociossustentabilidade/#agenda . Seguem-se a 15 de outubro de 2020, Economia Circular: Reduzir, Reutilizar e Reciclar, a 22 de outubro de 2020, Comunicação de Estabilidade: Qual o Retorno?, e a 29 de outubro de 2020, Igualdade e Diversidade: é ainda tema?