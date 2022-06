Devolução de garrafas de plástico em grandes superfícies possível até dezembro

O projeto-piloto que permitiu recolher mais de 17,4 milhões de garrafas de plástico em 23 máquinas automáticas instaladas em grandes superfícies distribuídas por Portugal continental vai manter-se em funcionamento até ao próximo dia 31 de dezembro.



É o que determina uma portaria, publicada esta quarta-feira em Diário da República, relativa à extensão do projeto-piloto de incentivo ao consumidor para devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis por mais meio ano.







Gerido por um consórcio formado pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Associação Águas Minerais e de Nascente de Portugal e Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas, que foi o único a apresentar candidatura, o programa tem sido financiado a 100% pelo Fundo Ambiental que, aquando do lançamento, dispôs de 1,6 milhões de euros. Denominado "Do velho se faz novo", o programa arrancou em março de 2020 com "prémios" para incentivar a devolução das embalagens não reutilizáveis em plástico. Em troca de uma garrafa depositada, o consumidor recebia um talão de desconto (de 2 cêntimos para embalagens até meio litro e de 5 cêntimos para as de até 2 litros).

"Tendo em conta o sucesso do sistema de incentivo, bem como o facto de o financiamento, assegurado através do Fundo Ambiental permitir, sem custos adicionais para o Estado, o seu funcionamento até ao final do ano de 2022, considera-se que o sistema de incentivo ao consumidor para devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis se deverá manter", diz o diploma.