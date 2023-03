DreamMedia substitui 600 "outdoors" ilegais por árvores na Maia

Leia Também Gaiense DreamMedia compra Edicais de Cascais e torna-se BIG em monopostes

A DreamMedia começou a substituir 600 "outdoors ilegais" por árvores em parceria com a Câmara Municipal da Maia, no âmbito da concessão exclusiva de publicidade exterior que tem no concelho.Em comunicado, enviado às redações, o grupo adianta que as 600 árvores, que começaram a ser plantadas na terça-feira, por ocasião do Dia da Árvore, foram escolhidas por especialistas e preparadas para ambiente urbano.Denominada "Billboards to Trees", a iniciativa é a primeira do programa "Dreamcities" que tem como objetivo "colaborar com os municípios na transformação das cidades, tornando-as mais verdes, mais inteligentes e mais sustentáveis".Esta operação de requalificação urbana começou na Rotunda das Guardeiras, em Moreira. "Na DreamMedia estamos empenhados num crescimento assente nos mais elevados de qualidade e de excelência. Temos como prioridade a preservação do meio ambiente e a responsabilidade social, e temos trabalhado incansavelmente para encontrar soluções inovadoras que ajudem a proteger o nosso planeta", diz o CEO do grupo, Ricardo Bastos, citado na mesma nota.A DreamMedia, com sede em Vila Nova de Gaia e mais de 170 colaboradores, está presente nos 18 distritos de Portugal continental, com mais de seis mil faces publicitárias, que inclui o mobiliário urbano e digital, e mais de 50 mil metros quadrados de área publicitária em redes completamente customizáveis.