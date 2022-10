Gaiense DreamMedia compra Edicais de Cascais e torna-se BIG em monopostes

O grupo DreamMedia, um dos gigantes da publicidade exterior em Portugal, garante que "acaba de conquistar a liderança da publicidade em monopostes" no país, na sequência da compra da Edicais pela sua participada BIGoutdoors.

"O reforço da expansão da empresa com esta nova aquisição resultou de um investimento entre os dois e os três milhões de euros, que permitiu a compra de mais 20 monopostes de norte a sul do país, com um reforço significativo nos principais eixos viários da grande Lisboa e Algarve, além de mais 50 monopostes instalados organicamente, que lhe conferem o estatuto de maior rede de monopostes do país", afiança a BIGoutdoors, em comunicado.

"Esta é, sem dúvida, uma grande conquista para BIGoutdoors, que agora passa a deter a maior rede de monopostes em Portugal, especialmente vocacionada para a comunicação de grandes formatos, o que se traduz também numa importante mais-valia para os anunciantes, que dispõem agora de uma cobertura geográfica mais abrangente para a dinamização das suas campanhas", realça Pedro Bastos, administrador da BIGoutdoors.





A BIGoutdoors fechou 2021 com uma facturação de 1,5 milhões de euros e prevê atingir os dois milhões este ano.

Fundada em 2014, a BIGoutdoors integra o grupo DreamMedia, que tem sede em Vila Nova de Gaia e factura uma dúzia de milhões de euros.