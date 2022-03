DreamMedia instala-se nas Arrábida Lake Towers

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apresentando-se como líder no negócio de publicidade digital e estático exterior em Portugal, a DreamMedia vai instalar os seus novos escritórios centrais nas Arrábida Lake Towers, ocupando um total de aproximadamente 1.200 metros quadrados na Torre C deste complexo localizado em Gaia à boca da ponte da Arrábida.

As instalações da DreamMedia distribuem-se pelo piso térreo da Torre C, onde ocupará cerca de 305 metros quadrados respeitantes a dois espaços comerciais, mas que passarão a ter uso de escritório, e pelo piso 8, no qual a empresa vai ocupar cerca de 880 metros quadrados.

"Nesta transação, a JLL foi a única consultora envolvida", atuando "em representação do proprietário do edifício, a Cerberus", avança a JLL, em comunicado.

A Torre C é composta por 10 pisos com uma área bruta total de 8.200 metros quadrados de escritórios, fazendo parte de um complexo que combina uma área de 25 mil metros quadrados de habitação com 17 mil metros quadrados de escritórios.

"O mercado de escritórios do Porto entra em 2022 com um dinamismo renovado, tal como esta operação vem evidenciar. Os últimos meses de 2021 já sinalizavam uma forte recuperação da atividade, permitindo mesmo que o mercado terminasse o ano em crescimento face a 2020", enfatiza Sofia Tavares, head of office leasing da JLL.

"Continua a existir uma procura sólida por áreas de grande dimensão, com as empresas a requererem mais áreas comuns de socialização, colaboração e aprendizagem, o que também contribuirá para a continuação da tendência de crescimento da ocupação ao longo deste ano que, estimamos, deverá retomar os níveis de atividade observados no pré-pandemia", sinaliza Sofia Tavares.

Foi precisamente no topo da torre que irá agora parcialmente ocupar que a DreaMedia instalou recentemente o Lakelights, que garante ser "o maior ‘outdoor’ digital do país aberto a todas as marcas, com mais de 100 metros quadrados, num investimento de meio milhão de euros".

Com sede em Gaia, a DreamMedia ganhou, por 13 milhões de euros, o exclusivo da zona central da cidade do Porto para instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano, comprometendo-se a investir 20 milhões de euros nesta nova concessão, que tem o prazo de 13 anos.

Tratou-se do lote com o valor anual mais elevado dos cinco que estiveram a concurso e que marcou o fim de um monopólio de mais de 40 anos da francesa JCDecaux.

Entretanto, a DreamMedia denunciou à Autoridade da Concorrência alegadas "práticas de cartel" da JCDecaux e a MOP no concurso de concessão da publicidade em Lisboa, que se arrasta há já cinco anos.

Criado em 2006, o grupo DreamMedia, de Ricardo Bastos, emprega mais de uma centena de pessoas e fatura mais de 10 milhões de euros, estando presente nos 18 distritos e em mais de 170 municípios.