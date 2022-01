DreamMedia instala maior “outdoor” digital multimarca de Portugal na sua terra natal

Com sede em Gaia, apresentando-se como líder nacional de publicidade em "outdoors", a DreamMedia acaba de ganhar, por 13 milhões de euros, o exclusivo da zona central da cidade do Porto para instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano, comprometendo-se a investir 20 milhões de euros nesta nova concessão, que tem o prazo de 13 anos.

Tratou-se do lote com o valor anual mais elevado dos cinco que estiveram a concurso e que marcou o fim de um monopólio de mais de 40 anos da francesa JCDecaux.

Entretanto, com vistas para a cidade do Porto, a DreaMedia acaba de lançar o Lakelights, que garante ser "o maior ‘outdoor’ digital do país aberto a todas as marcas, com mais de 100 metros quadrados, num investimento de meio milhão de euros", avança a empresa, em comunicado.

O equipamento está instalado num dos principais eixos viários de entrada na cidade do Porto, junto à Ponte da Arrábida, que regista um tráfego de mais de três milhões de veículos por mês.

"O Lakelights é o primeiro ativo da DreamMedia que substitui o habitual número de face pelo nome próprio, porque consideramos que as características lhe conferem personalidade própria. É único no país, com um design irreverente e posicionamento soberbo em ‘Digital Out-of-Home’, estando ao alcance das marcas que procuram uma comunicação distinta", afirma o CEO do grupo DreamMedia.

Ricardo Bastos afiança que "o Lakelights é o maior outdoor digital do país disponível para todas as marcas e o ativo digital com maior audiência, numa posição estratégica na A1, impactando mais de três milhões de viaturas por mês", enfatiza o empresário.

Criado em 2006, o grupo DreamMedia emprega mais de uma centena de pessoas e fatura mais de 10 milhões de euros, estando presente nos 18 distritos e em mais de 170 municípios.