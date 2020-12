Navigator distinguida como líder mundial no combate às alterações climáticas

A The Navigator Company foi novamente distinguida pelo CDP (Disclosure, Insight, Action) com a pontuação máxima, o rating "A", num inquérito mundial para avaliar as ações desenvolvidas pelas empresas no âmbito das alterações climáticas.





O CDP reconheceu pela segunda vez consecutiva a Navigator pela sua atuação, no último ano, na redução de emissões, pela diminuição dos riscos climáticos e pelo desenvolvimento de uma economia de baixo impacto de carbono, de acordo com os dados de 2019 divulgados pelo CDP.





Todos os anos, milhares de empresas divulgam ao CDP dados sobre o seu impacto ambiental, riscos e oportunidades para que estes sejam avaliados de forma independente e de acordo com a sua metodologia de pontuação. As empresas recebem pontuações de A a D pela eficiência com que atuam no que se refere às alterações climáticas, enquanto que aquelas que não divulgam ou que fornecem informações insuficientes são classificadas com a pontuação F. Este ano, a organização considerou válidas as candidaturas de mais de 5800 empresas, sendo que apenas 300 obtiveram a classificação máxima de "A".





Leia Também Navigator investe 36 milhões de euros para atingir neutralidade carbónica

A Navigator junta-se a outras empresas nacionais, como a Sonae, a EDP, os CTT (todas classificação A), e o grupo Jerónimo Martins, Nos, Galp Energia, BCP (todas classificação A-), que já este ano foram também distinguidas pela CDP.





"Apesar das emissões de CO2 da Navigator representarem cerca de 1% das emissões nacionais, sendo o maior exportador nacional em Valor Acrescentado, a empresa comprometeu-se a reduzir em 15 anos, de 2050 para 2035, as metas de neutralidade carbónica, sendo a primeira a nível nacional e uma das primeiras a nível mundial a fazê-lo", revela a Navigator num comunicado.