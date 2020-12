Nos ganha liderança verde global

A CDP – Disclosure, Insight, Action, organização internacional sem fins lucrativos que se apresenta como o maior e mais completo sistema global de divulgação de informação ambiental, distinguiu a Nos com rating A- (pontuação máxima) no seu programa Alterações Climáticas.

"Esta avaliação coloca a empresa na gama de desempenho ‘Liderança’ em matéria de combate às alterações climáticas, a nível internacional", tendo a Nos sido "a única empresa Telco avaliada em Portugal, obtendo um resultado superior à média, quer das empresas europeias, quer do setor Media, Telecomunicações e Data Centers, ambos com rating C", enfatiza a operadora portuguesa, em comunicado.

A Nos junta-se a outras empresas nacionais, como a Sonae, a EDP, os CTT, a Navigator (todas classificação A), o grupo Jerónimo Martins, Galp Energia, BCP (todas classificação A-), que já este ano foram também distinguidas pela CDP.

A edição de 2020 foi a primeira em que a Nos participou, obtendo uma classificação que a coloca entre as empresas melhor preparadas para responder aos riscos e oportunidades que as alterações climáticas colocam ao negócio.

Entre os parâmetros avaliados pelo CDP, a Nos garante que atinge a pontuação máxima nas iniciativas de monitorização e redução de emissões e no modelo de governance adotado para as alterações climáticas, pontuando também "acima da média europeia em parâmetros como a gestão de riscos climáticos e a integração do tema na estratégia e planeamento de negócio", afiança.

"Para a Nos é absolutamente fundamental constituir-se como uma empresa sustentável, não apenas a nível económico e social, mas também ambiental. Temos vindo a efetuar um trabalho muito intenso no sentido de sermos um contribuinte ativo no combate às alterações climáticas e em reduzirmos, substancialmente, não só a nossa pegada carbónica, mas também a de todos os que connosco colaboram", afirma Miguel Almeida, presidente executivo da operadora.

"É, pois, com grande satisfação que vemos reconhecido, através de uma das instituições mais reputadas, o esforço que toda a companhia tem feito ao longo dos últimos anos", sublinha o mesmo gestor.

A Nos refere que já é igualmente avaliada pela VigeoEiris, divisão da Moodys, tendo sido considerada em 2020 como a quinta melhor empresa de telecomunicações na Europa, num total de 41 empresas.

A avaliação da VigeoEiris incide em seis dimensões: Comportamento da Empresa, Direitos Humanos, Ambiente, Envolvimento com a Comunidade, Governo da Sociedade e Recursos Humanos.

"A pontuação atribuída à Nos aumentou 50% desde a última avaliação, realizada em 2018, principalmente na dimensão Ambiente, reflexo de um conjunto de boas práticas e iniciativas implementadas transversalmente em todas as áreas da empresa ao longo dos últimos anos", assevera a operadora.