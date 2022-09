Faber entra na ronda de 8,5 milhões da startup alemã Microharvest

Leia Também Portugueses vão testar ingestão de insetos para promover alimentação sustentável

A sociedade de capital de risco portuguesa Faber participou na ronda de financiamento série A da startup alemã de biotecnologia Microharvest. O investimento - liderado pela Astanor Ventures e pela Happiness Capital, - contou ainda com a participação do investidor atual FoodLabs.Com o montante agora angariado, a empresa sediada em Hamburgo quer fazer crescer a equipa, acelerar a produção para uma escala comercial e construir uma fábrica piloto em Lisboa. "Depois de um ensaio piloto bem-sucedido feito este ano, irão ser feitos novos ensaios de produção em maior escala e realizados mais testes de aplicação do produto, com o objetivo de entrar no mercado em 2023", indica um comunicado enviado às redações.A Microharvest é uma startup de biotecnologia com a missão de fornecer proteínas melhores, mais saudáveis e mais saborosas, produzidas de forma sustentável utilizando o poder dos microrganismos, respondendo diretamente à crescente procura de ingredientes proteicos alternativos para a alimentação humana, um mercado avaliado em 14 mil milhões de dólares."Na Microharvest estamos empenhados em criar um mundo onde todos tenham acesso a alimentos nutritivos através de um sistema justo e resiliente", afirma Katelijne Bekers, Co-Fundadora e CEO da Microharvest. "Estamos entusiasmados com a parceria com estes fundos eminentes. Partilhamos uma forte visão de melhorar os nossos sistemas alimentares, utilizando o poder da natureza. Juntos podemos produzir impacto à escala global, trazendo o mais rápido sistema de produção de proteínas para a comercialização".