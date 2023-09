Sonae reforça ESG: “Vamos procurar tomar decisões cada vez mais ousadas, fazendo o que está certo”

Os atuais desafios da sociedade em matérias ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG, na sigla em inglês) "são incontornáveis e todos precisamos de agir com urgência", defende João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae, grupo que acaba de apresentar a sua nova estratégia de sustentabilidade para os próximos quatros anos.

"Gerir com critérios ambientais, sociais e de governança; acelerar a descarbonização; valorizar a biodiversidade e a água; promover a circularidade; e potenciar o desenvolvimento humano", eis os cinco pilares estratégicos em que assenta a nova estratégia de sustentabilidade do grupo liderado por Cláudia Azevedo.

"Na Sonae, vamos procurar tomar decisões cada vez mais ousadas, nomeadamente quando adquirimos novos negócios e tentamos influenciar as cadeias de valor das nossas empresas", avança João Günther Amaral, em comunicado.

"A renovada estratégia de sustentabilidade demonstra a ambição e crença do impacto positivo que podemos ter no planeta e na comunidade, assente na nossa forma de estar nos negócios: fazendo o que está certo", sustenta o mesmo gestor, realçando que "a Sonae tem sido pioneira ao assumir a sustentabilidade como uma prioridade e ao integrar políticas comuns e boas práticas nos negócios".

Gerir com critérios ESG, acelerar a descarbonização e promover a circularidade

Uma das grandes novidades da renovada estratégia é a introdução formal de critérios ESG nas decisões de investimento e de gestão. "Sonae vai adicionar critérios ESG sistémicos na ‘due dilligence’ dos investimentos, procurando investir em negócios com elevados níveis de sustentabilidade", explica.

Por outro lado, o novo plano reafirma o compromisso da Sonae "em alcançar a neutralidade carbónica das operações até 2040 e em agir proativamente para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de âmbito 3, ou seja, na de cadeia de valor".

E assume o compromisso de contribuir para a proteção e restauro da natureza e dos seus ecossistemas, englobando solos, água potável e oceanos: "O grupo e os seus negócios estão empenhados em contribuir ativamente para o objetivo global ‘nature positive’, procurando travar e reverter a perda de biodiversidade até 2030, em assegurar zero desflorestação nas operações e na cadeia de abastecimento e em agir na proteção e na eficiência da utilização dos recursos hídricos, promovendo a conservação, o restauro e regeneração dos ecossistemas naturais", detalha a Sonae.

Outra novidade da nova estratégia é a forte aposta na circularidade dos negócios, assegurando "o aumento da circularidade dos produtos e serviços, garantir a valorização dos resíduos e fomentar o ecodesign nas embalagens de produtos de marca própria".

"Potenciar o desenvolvimento humano"

Finalmente, a estratégia de sustentabilidade da Sonae para o quadriénio 2023-2026 promete continuar "a dar uma atenção especial às pessoas", tendo como objetivo "potenciar o desenvolvimento humano".

"O grupo está empenhado em garantir um ambiente de igualdade, inclusão, diversidade e bem-estar na organização e em promover os mesmos valores junto da cadeia de valor e das comunidades, bem como assegurar a transição justa e a valorização dos colaboradores, investindo no seu desenvolvimento profissional, ‘reskilling’ e ‘upskilling’",afirma.

Relativamente às comunidades locais, a Sonae pretende "fomentar a sua resiliência e autonomia, contribuindo para a eliminação da pobreza nas suas diversas formas, através de estratégias de responsabilidade social específicas em cada um dos negócios, e apostando na educação como promoção da igualdade e qualificação".

Os compromissos da Sonae passam por "assegurar uma equipa diversa e satisfeita no seu ambiente de trabalho, promover a progressão de carreira das suas pessoas e apoiar continuamente a comunidade visando a sua resiliência e autonomia", manifestando-se ainda comprometida "em dinamizar programas de educação para a comunidade enquanto promotores de igualdade de oportunidades, onde se inclui a liderança do programa europeu R4E e a aceleração do programa nacional PRO_MOV, focados na requalificação para os empregos do futuro".

Antecipado em um ano objectivo de ter 39% dos cargos de liderança desempenhados por mulheres

A Sonae garante que a estratégia de sustentabilidade que executou nos últimos três anos permitiu ao grupo "melhorar a sua pegada ecológica de forma significativa, com as emissões de GEE a serem reduzidas em 24% no ano 2022 face a 2018", tendo também "aumentado para 80% o nível de embalagens plásticas recicláveis de produtos de marca própria, avançando no compromisso de assegurar que o plástico dos seus produtos é 100% reutilizável, reciclável ou compostável até 2025".

Afiança que também promoveu a igualdade e diversidade na organização, "tendo inclusive alcançado antecipadamente, em um ano antes do previsto, o objetivo de ter 39% dos cargos de liderança desempenhados por mulheres"

Já a preocupação com a comunidade "refletiu-se também no valor de apoios sociais concedidos pela Sonae e pelos negócios, os quais quase triplicaram no período, superando 31 milhões de euros em 2022".