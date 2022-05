Sonae antecipa 50 milhões no Santander para “premiar” fornecedores verdes

Dois meses depois de ter anunciado que tem contratualizadas operações de financiamento com enquadramento sustentável de mais de mil milhões de euros, o que representa mais de 60% das linhas de de médio e longo prazo das empresas que consolida integralmente, o grupo Sonae revela a implementação de uma solução "pioneira na Ibéria" para pagamento antecipado a fornecedores com práticas sustentáveis.

"A Sonae estabeleceu um acordo inovador com o Banco Santander Portugal que vai permitir aos fornecedores do grupo abrangidos por este acordo anteciparem os seus recebimentos em condições vantajosas, tendo em conta critérios de sustentabilidade", explica, em comunicado.

Esta solução de "confirming", garante a Sonae, "vai garantir condições mais vantajosas para os fornecedores com melhor desempenho em indicadores ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG), estando alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Sonae e o propósito de criar hoje um amanhã melhor, para todos".

"Na Sonae vemos os nossos fornecedores como parceiros com quem percorremos um caminho comum, nomeadamente na implementação de formas sustentáveis de utilização dos recursos e na promoção de soluções inovadoras para os desafios ambientais e sociais que, juntos, enfrentamos na cadeia de valor. Este protocolo de confirming com base em critérios ESG é uma forma de premiar esse trabalho e reconhecer financeiramente as melhores práticas", enfatiza João Dolores, CFO da Sonae.

O acordo com o Santander, no montante de 50 milhões de euros, "beneficiará inicialmente" os fornecedores do Continente, da Worten, da MO e da Zippy, sendo descrito como "um incentivo financeiro para boas práticas de sustentabilidade na cadeia de abastecimento do grupo nortenho, que no global representou cerca de 5,6 mil milhões de euros em 2021".

A Sonae afiança que a classificação de desempenho ESG dos fornecedores "será feita de forma independente" com apoio da EcoVadis, que é apresentado como "uma plataforma global líder na avaliação da performance de sustentabilidade de empresas".