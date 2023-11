Sonae já antecipou 170 milhões para “premiar” fornecedores verdes

A solução da Sonae para pagamento antecipado a fornecedores com práticas sustentáveis foi já reconhecida nacional e internacionalmente, nomeadamente nos SCF Awards 2022 e no Prémio Nacional de Sustentabilidade, na categoria de finanças sustentáveis, tendo agora sido distinguida nos Environmental Finance Sustainable Company Awards 2023 como a melhor iniciativa ESG para cadeias de abastecimento na Europa, Médio Oriente e África.

De acordo com o júri dos Environmental Finance Sustainable Company Awards 2023, o grupo Sonae destaca-se pelo seu "programa inovador [que] fornece incentivos financeiros aos fornecedores da Sonae que têm fortes classificações ESG", pelas suas "parcerias interessantes" e pela "formação e reavaliação frequente do desempenho ESG dos fornecedores", realça o grupo liderado por Cláudia Azevedo, em comunicado.

Lançada em maio de 2022, a solução "já possibilita aos fornecedores da cadeia de abastecimento da Sonae a antecipação de recebimentos no valor de 170 milhões de euros em condições vantajosas, com uma redução das taxas de juro entre 5 e 25 pontos base de acordo com o seu rating ESG", adianta a dona do Continente, referindo que "este valor traduz o volume de compras anual realizado pela Sonae aos fornecedores já qualificados no âmbito do programa".

Para executar o programa, a Sonae associou-se ao Banco Santander e à EcoVadis, parceiro para as classificações sustentáveis, sendo que "os fornecedores são avaliados de acordo com um scorecard ESG e aqueles que obtêm a certificação ESG beneficiam de uma redução nas taxas de juros".

Segundo o grupo sediado na Maia, "as avaliações ESG são válidas por um ano e durante esse período a Sonae e a Ecovadis continuam a monitorizar, dar formação e apoiar os fornecedores com o objetivo de os ajudar a melhorar as suas classificações"

"O nosso compromisso com a sustentabilidade, conforme demonstra o nosso programa de financiamento sustentável da cadeia de abastecimento, está profundamente enraizado nos nossos valores e operações comerciais. Estamos orgulhosos de ter colaborado com parceiros como o Banco Santander e a EcoVadis para impulsionar mudanças positivas no nosso ecossistema", sustenta André Sousa, diretor de corporate finance e tesouraria da Sonae, considerando que "este prémio sublinha o impacto coletivo destas colaborações e destaca a importância estratégica da sustentabilidade na gestão empresarial".

De resto, sublinha, "a sustentabilidade é uma jornada coletiva".

"Ao recompensar os fornecedores que adotam as melhores práticas ESG, estamos a criar um impacto tangível na nossa organização, mas também em toda a cadeia de fornecimento e na comunidade", conclui o mesmo responsável da Sonae.