Nuno Azevedo O filho mais velho do falecido Belmiro é o desalinhado da família Azevedo, tendo sempre valorizado a vida fora da Sonae, surgindo apenas na assembleia da Fundação.

Ângelo Paupério Sempre muito próximo da família Azevedo e envolvido nos negócios do grupo, onde integra a cúpula, foi considerado a "alma gémea na gestão" por Paulo no tempo em eram co-CEO da Sonae.

Paulo Azevedo O "chairman" da Sonae, onde deixou a cadeira de CEO para a irmã em 2019, após 12 anos no cargo, está à frente da Sonae Capital e da Sonae Indústria, entre outras, e é CEO da Fundação.

João Dolores Também nascido na Invicta e sócio do FC Porto, o CFO da Sonae é um dos braços-direitos de Cláudia. Está envolvido nas grandes operações e no desenvolvimento da estratégia do grupo.

Luís Moutinho Lidera a Sonae MC, a dona do Continente e que vale 80% das vendas do grupo liderado por Cláudia, tendo firmado a criação de um líder no negócio de saúde, bem-estar e beleza em Espanha.

Eduardo Piedade Quando ascendeu a CEO da Sonae, após 17 anos à frente do braço de capital de risco do grupo, foi a este gestor que Cláudia passou o testemunho do cargo da Sonae IM (atual Bright Pixel).

João Günther Amaral Um dos braços-direitos de Cláudia Azevedo, o CDO do grupo, que já integrava a sua equipa de gestão, é o novo administrador executivo da Sonae.

Tobias Azevedo "Area leader" da ZU desde maio passado, o neto do falecido Belmiro de Azevedo e filho de Paulo quer elevar o negócio de retalho especializado em animais de companhia do grupo Sonae a líder de mercado.

Klaus Schwab Cláudia Azevedo tem sido oradora recorrente nas conferências do Fórum Económico Mundial, integrando, inclusive, comissões de trabalho da organização liderada por Schwab.

Bernardo Casp A Sonae firmou um acordo de fusão da sua Arenal com a Druni, gigante de perfumaria, cosmética e parafarmácia, dos irmãos Bernardo e José Casp, para criar líder do setor em Espanha.

Carlos Osório de Castro Amigo da família Azevedo, seu advogado fiel e incontornável nos negócios do grupo, integra a administração da Fundação Belmiro de Azevedo.

Margarida Azevedo A matriarca da família Azevedo está na administração da Efanor, a maior acionista do grupo Sonae, e é presidente da fundação que tem o nome do seu falecido marido.

Jane Rayner É a CEO da Gosh!, marca de produtos de alimentação natural de base vegetal da britânica Claybell, empresa adquirida pela Sonae, há cerca de dois anos, por 75 milhões de euros.

Miguel Almeida Trabalhou muitos anos com Cláudia na Sonaecom, a principal acionista da Nos, empresa que lidera há 10 anos e que acaba de se tornar a segunda maior operadora de telecomunicações do país.

Daniel Bessa Antigo ministro da Economia, o economista do Porto é presidente do conselho de curadores da Fundação Belmiro de Azevedo e membro do conselho fiscal da Sonae SGPS.

Miguel Gil Mata CEO da Sonae Capital, onde entrou pela mão de Cláudia, de quem recebeu o testemunho do cargo, esta empresa da "holding" da família Azevedo tem Paulo como "chairman".

António Lobo Xavier Homem da total confiança da família Azevedo, há muitos anos que é advogado do grupo, sendo também membro do conselho de curadores da Fundação Belmiro de Azevedo.

Jan Reinier Voüte Integra a administração da Sonae MC, sendo um dos dois representantes da CVC no "board" da dona do Continente após a "private equity" ter comprado 25,99% da empresa de retalho.

Carlos Moreira da Silva Amigo de longa data da família Azevedo, o empresário está na administração da Sonae SGPS, da Sonae Indústria, da Sonae Capital e até na da Fundação.

João Cadete de Matos O ainda presidente da Anacom, a reguladora de telecomunicações, tem sido duramente criticado pelos CEO da Nos e grupo Sonae.

María Dolores Dancausa A Universo, empresa de serviços financeiros da Sonae, é agora detida a meias com o Bankinter, uma "joint venture" que visa liderar o crédito ao consumo em Portugal.

Eve Henrikson A "general manager" da Uber Eats EMEA e membro da cúpula do Lloyds Bank Corporate Markets entrou este ano para a administração da Sonae como administradora não executiva.