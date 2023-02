Cluster do calçado assina compromisso pela sustentabilidade

Mais de 100 empresas de calçado nacional assumem hoje um compromisso verde com o planeta, numa cerimónia a decorrer no Palácio de Cristal, no Porto, e presidida pelo comissário europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkeviius.





Em termos práticos, ao assinar o compromisso verde, promovido pela Associação Portuguesa da Indústria do Calçado, Componentes, Artigos e Pele e Sucedâneos (APICCAPS), as empresas comprometem-se a trabalhar e contribuir para as metas definidas pelas Nações Unidas e pela Europa para um planeta com zero emissões de carbono em 2050 e uma redução para metade em 2030.



"Tratando-se de um tema muito amplo e técnico, torna-se fundamental uma cooperação mobilizadora entre empresas, clientes e entidades", refere o presidente da APICCAPS, Luís Onofre. Neste sentido, "todo o cluster do calçado foi convidado e chamado a contribuir para a sustentabilidade ambiental do planeta, desenvolvendo e inovando nos produtos e processos, aumentando a sua eficiência global e circularidade, sendo inclusivo e competitivo", acrescenta o também designer de calçado.





As empresas do cluster do calçado e artigos de pele serão inicialmente sujeitas a um diagnóstico que dará lugar depois a um plano de ação individual com ações a desenvolver em matérias como o ecodesign, métodos para a seleção dos materiais, redução dos desperdícios, produção e utilização de energias verdes, ou implementação de novos modelos de negócios que reduzam a utilização de materiais virgens ou reutilizem materiais de fontes renováveis ou recicladas. Ao longo do processo, será dado apoio à monitorização e implementação dos planos de ação.





Para Reinaldo Teixeira, presidente do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, "os desafios e as oportunidades com que o cluster está confrontado em matéria de sustentabilidade são de grande relevância e complexidade. Se não respondermos de modo adequado, as crescentes exigências regulamentares e a atenção que os consumidores dedicam a este tema podem ser uma séria ameaça para o nosso cluster".



Este compromisso surge na sequência do Plano de Ação para a Sustentabilidade lançado pela APICCAPS em 2019. Entre 2021 e 2022, foi aprovado o financiamento pelo PRR do projeto BioShoes4All, para alavancar a transição para a economia bio sustentável e circular. Já em dezembro de 2022, a associação apresentou o Plano Estratégico do Cluster do Calçado 2030, com a sustentabilidade subjacente em todas as propostas apresentadas.





A APICCAPS estima que as empresas subscritoras deste compromisso verde sejam responsáveis por 800 milhões de euros de exportações.