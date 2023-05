Exportações de calçado dão corda aos lucros no primeiro trimestre

Leia Também Cluster do calçado assina compromisso pela sustentabilidade

As exportações portuguesas de calçado aumentaram 7,5%, para 526 milhões de euros, no primeiro trimestre face ao mesmo período de 2022, impulsionadas pelo aumento do preço médio do par vendido, divulgou esta segunda-feira a associação setorial APICCAPS.De acordo com a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), de janeiro a março, o setor exportou 20 milhões de pares, no valor de 526 milhões de euros, o que representa um recuo homólogo de 4,96% em quantidade, mas um aumento de 7,5% em valor.Nos três primeiros meses do ano, o preço médio do calçado português aumentou 13,1%, para 26,09 euros o par."Como se previa, o ano de 2023 será particularmente exigente para o setor de calçado, fruto de um abrandamento económico comum à maioria dos principais mercados de destino do calçado português", considera a APICCAPS.Como exemplo, a associação aponta o caso da Alemanha, "mercado de referência para o calçado português", e onde, de acordo com a associação comercial alemã, "uma em cada 10 sapatarias encerrou no ano passado, originando um total de 1.500 encerramentos".Depois de "um ano de 2022 atípico, com um crescimento das exportações superior a 20%, atingindo mesmo um novo máximo histórico de 2.009 milhões de euros", o setor tem "a expectativa de que 2023 possa ser um ano de consolidação do calçado português no exterior".Contudo, salienta a APICCAPS, "para isso é essencial redobrar esforço, reforçar os investimentos em matéria de promoção externa e ir ao encontro de novas janelas de oportunidade".Numa análise por destinos de exportação, verifica-se que, no primeiro trimestre, o calçado português continuou a reforçar a sua posição nos principais mercados externos, em particular nos países extracomunitários, que registaram um crescimento superior a 12%."No espaço europeu destaca-se o desempenho na Alemanha (mais 8,5% para 115 milhões de euros), França (mais 6,2% para 111 milhões de Europa) e Países Baixos (mais 9,8% para 81 milhões de euros)", detalha a associação.Fora do espaço comunitário, o realce vai para "o bom desempenho no Reino Unido (mais 14,5% para 32 milhões de euros), EUA (mais 10% para 25 milhões de euros) e Canadá (mais 7,4% para 6 milhões de euros)".Por produtos, o segmento em couro continua a ser o principal impulsionador do setor, respondendo por 86% das vendas no primeiro trimestre, com um crescimento de 9,8% face ao primeiro trimestre de 2022.Contudo, a melhor performance registou-se no segmento "outro calçado em plástico", com um acréscimo na ordem dos 20%, para 26 milhões de euros.De acordo com o Boletim de Conjuntura da APICCAPS, "apesar do abrandamento da conjuntura, a larga maioria das empresas continua a considerar o estado dos negócios suficiente ou bom"."Para o segundo trimestre do ano, nomeadamente ao nível da produção e da carteira de encomendas, 'estabilidade' foi a resposta mais frequente das empresas", nota a associação, segundo a qual "mais de quatro em cada cinco empresas (80%) acreditam que, no segundo trimestre, o seu nível de emprego não irá sofrer alterações".