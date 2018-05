Acções da Samsonite afundam após dúvidas sobre contas

As acções da Samsonite chegaram a descer um máximo de 12,19% esta quinta-feira, 24 de Maio, tendo aliviado para uma descida de 9,84% para 30,70 dólares de Hong Kong. Isto antes de a sua negociação ter sido suspensa.

A queda – a mais pronunciada desde 2012 – foi provocada por questões levantadas sobre as contas da empresa.





A Blue Orca Capital, empresa de investimentos, acusa a empresa de ter escondido um abrandamento do crescimento através de aquisições, financiadas com dívida, e usado métodos de contabilidade que maquilham os resultados e inflacionam as margens de lucro, avançam as agências de informação.

A Samsonite revelou, na semana passada, que os lucros do primeiro trimestre aumentaram 18,6% para 43,9 milhões de dólares, salienta a Reuters. As vendas líquidas cresceram 21,1% para 888,2 milhões.

A Blue Orca levanta ainda questões sobre as relações entre a Samsonite e empresas indianas detidas pelo presidente executivo, Ramesh Tainwala, e a sua família. Além de destacar a "porta giratória" de auditores na unidade do Sul da Ásia.

A empresa pediu para que a negociação das acções fosse suspensa até que fosse emitido um comunicado a reagir a estas acusações. Reuters e Bloomberg tentaram contactar fonte oficial da empresa, mas ninguém quis comentar.

Conheça mais sobre as soluções de