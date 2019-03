Ações do Porto disparam para máximos de 2014 após empate do Benfica

As ações da SAD do Futebol Clube do Porto estão a subir mais de 4% e a negociar em máximos de 2014, após um fim de semana marcado pelo empate da equipa do Benfica e vitória dos Dragões, o que deixa os dois clubes com os mesmos pontos no campeonato. Já as ações do Benfica deslizam.

Lusa

As ações da SAD do Porto sobem 4,05% para 0,77 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde setembro de 2014. A subida desta sessão eleva para 10% o ganho desde o início do ano.

A contribuir para os ganhos das ações estarão os desempenhos nas competições em que a equipa de futebol principal está presente. Destaque para a Liga dos Campeões. A equipa liderada por Sérgio Conceição eliminou o AS Roma, conseguindo apurar-se para os quartos-de-final da liga milionária.

Esta passagem para a próxima fase da Liga Milionária representa uma receita extra de 10,5 milhões de euros para os clubes. E se continuarem na competição poderão conseguir mais 31 milhões de euros.

E este fim de semana foi marcado pela vitória dos Dragões frente ao Feirense, ao mesmo tempo que o Benfica empatou ontem frente ao Belenenses. Este conjunto de resultados faz com que os dois rivais fiquem com o mesmo número de pontos no campeonato nacional (60), ainda que o Benfica tenha vantagem por ter vencido os dois jogos contra o Porto.

Já as ações do Benfica estão a ceder 3,91% para 2,70 euros, mantendo ainda assim um ganho superior a 50% desde o início do ano.

O Sporting também está em destaque na bolsa, ao subir 7,14% para 0,75 euros.

