Adyen estreia em bolsa com subida superior a 85%

As acções da Adyen, uma empresa holandesa de processamento de pagamentos, estrearam-se em bolsa com ganhos muito acentuados. Os títulos estão a subir mais de 85%, elevando a sua avaliação para mais de 12,8 mil milhões de euros.

As acções estão a subir 85,83% para 446 euros. O seu valor de mercado supera o de empresas como o Commerzbank (11,9 mil milhões), realça a Bloomberg. Na bolsa portuguesa só a Galp Energia vale mais (13,5 mil milhões).

O preço das acções da Adyen foi estipulado em 240 euros no IPO, tendo sido este o valor pago pelos investidores que participaram na operação. Este valor permitiu um encaixe de 849 milhões de euros à empresa e o preço a que as acções foram vendidas no IPO avaliou a empresa de processamento de pagamentos em 7,1 mil milhões de euros.



"A Adyen é a prova de que mesmo numa indústria tradicional e altamente regulada, é possível construir um negócio poderoso e global", salienta Jan Hammer, da Index Ventures, à Bloomberg.





A Adyen foi responsável pelo terceiro maior IPO da Europa este ano, destaca a Bloomberg. O valor dos IPO na Europa mais do que duplicou (172%) no primeiro trimestre deste ano, segundo dados da PwC. A contribuir para este desempenho estiveram as operações de venda da Siemens Healthineers e do DWS, do Deutsche Bank. Estas duas operações renderam 3,7 mil milhões e 1,3 mil milhões de euros, respectivamente, salienta a PwC.







Conheça mais sobre as soluções de