Bitcoin prolonga sell-off e já desce 15% em novembro

A bitcoin está a desvalorizar esta quinta-feira pela sétima sessão consecutiva, prolongando o sell-off que já lhe retirou 15% do seu valor desde o início de novembro.





Pela primeira vez em praticamente um mês (25 de outubro) a mais famosa das moedas digitais negoceia abaixo dos 8.000 dólares, acompanhando o desempenho negativo das principais criptomoedas. A bitcoin desliza, nesta altura, 3,31% para 7.820,42 dólares.





"Os volumes são baixos, não há dinheiro novo a entrar no ecossistema, e as ações/obrigações/ouro registam todos subidas de dois dígitos desde o início do ano", afirma à Bloomberg Jeff Dorman, diretor de investimentos da Arca, uma gestora de ativos de Los Angeles que investe em criptomoedas e outros ativos digitais.





Como em muitas outras ocasiões, os especialistas e investidores têm alguma dificuldade em identificar o verdadeiro catalisador do selloff, mas muitos apontam para a China como a principal responsável.





Embora o país tenha admitido no mês passado que poderia começar a adotar a blockchain – a tecnologia que está na base das moedas digitais – desde então tomou várias medidas para reprimir a negociação das criptomoedas. Reguladores de Xangai apelaram ao desmantelamento de empresas envolvidas no comércio de ativos digitais, enquanto os reguladores em Pequim alertaram contra operações ilegais de câmbio.





O Bloomberg Galaxy Crypto Index, que segue as maiores criptomoedas, incluindo a bitcoin, cai mais de 12% este mês.





Contudo, apesar de já ter desvalorizado 15% em novembro, a bitcoin mais do que duplicou de valor desde o início do ano, altura em que negociava pouco acima dos 3.600 dólares.