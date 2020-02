Vírus acelera procura por criptomoedas. Bitcoin valoriza mais de 40% em 2020

A Bitcoin já valorizou 42,42% este ano e voltou a superar a barreira dos 10.000 dólares por unidade na sessão desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, numa altura em que o vírus de origem chinesa está a aumentar a procura por criptomoedas.









As criptomoedas assumiram uma tendência positiva no ano anterior, com alguns analistas e entusiastas de ativos digitais a sugerirem que podem beneficiar com a sua condição de refúgio, numa altura em que o número de mortes associadas ao coronavírus continua a aumentar, sem sinais de abrandamento.



diretor da corretora XTB, disse ao Negócios que à imagem do ouro, por exemplo, "a bitcoin pode ser um ativo que os investidores procuram quando o mercado está mais incerto" e que nos últimos anos tem-se "assistido a um aumento da correlação com o aumento da incerteza a nível mundial".As criptomoedas assumiram uma tendência positiva no ano anterior, com alguns analistas e entusiastas de ativos digitais a sugerirem que podem beneficiar com a sua condição de refúgio, numa altura em que o número de mortes associadas ao coronavírus continua a aumentar, sem sinais de abrandamento.

"O índice das criptomoedas começou o ano a negociar de forma muito robusta, com ajuda do medo gerado pelo coronavírus que está a aumentar a procura por investimentos alternativos", disse Mark Cranfield, analista da Bloomberg, acrescentando que "desta vez, o valor das criptomoeda conseguiu negociar à boleia do dólar norte-americano, o que pode fazer valer as suas qualidade de refúgio".Em outubro do ano passado, Eduardo Silva,Mike McGlone, analista da Bloomberg, prevê um ano positivo para os mercados de criptomoedas: "à imagem do ouro, também a bitcoin deve prolongar um ciclo positivo durante o ano".A bitcoin atingiu um pico máximo em dezembro de 2017, perto dos 20.000 dólares por unidade, mas no ano seguinte conheceram uma queda robusta na ordem dos 74%.