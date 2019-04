Goldman Sachs antevê crescimento fraco das empresas em 2019

O banco norte-americano Goldman Sachs não está muito otimista quanto aos resultados a apresentar pelas empresas ao longo deste ano. O crescimento deverá ser fraco em todos os grandes setores, aponta.





"Estimamos que o crescimento dos resultados será algo fraco este ano nos mercados principais", declarou Peter Oppenheimer, o responsável pela estratégia global de mercados do Goldman Sachs, à CNBC.





"Depois de termos assistido a um período de recuperação, tudo vai depender de quanto conseguem os resultados crescer, e penso que será um crescimento modesto", conclui o analista.





Tanto o próprio Goldman Sachs como o rival Citigroup anunciaram esta segunda-feira que falharam as estimativas dos analistas para as respetivas receitas.





Quanto à economia, apesar de o primeiro trimestre negativo vivido nos Estados Unidos, o Goldman acredita que vão existir melhorias nos dois últimos trimestres do ano, tanto nos Estados Unidos como globalmente.



"Consideramos que a atividade global vai melhorar na segunda metade do ano, até na Europa, que ficou realmente para trás. Prevemos algumas reviravoltas, dada a moderação na política orçamental, em particular na Alemanha. Além disso, a Europa deverá beneficiar da recuperação na China e nos restantes mercados", aponta.

