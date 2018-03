Mulher mais rica de Hong Kong perde metade da riqueza no mercado de acções

Bloomberg

Pollyanna Chu perdeu o título de mulher mais rica de Hong Kong. A empresária, líder do grupo Kingston Financial Group, perdeu metade da sua riqueza na queda do mercado de acções, segundo avança a Bloomberg.



Até Janeiro, a mulher mais rica do mundo, era detentora de uma fortuna avaliada em 12 mil milhões de dólares. No entanto, desde o início do ano, a empresa tem vindo a registar fortes descidas em bolsa.



O grupo, que entre outras actividades, gere casinos em Macau, já desvalorizou 50% desde Janeiro, altura em que o regulador avisou o mercado que as acções da empresa estavam concentradas nas mãos de um pequeno grupo de accionistas.

A empresa protagoniza, desta forma, o pior desempenho do MSCI, este ano, isto depois de no último trimestre de 2017 ter subido mais de 88%, de acordo com dados da Bloomberg.

Segundo o investidor activista David Webb, citado pela agência noticiosa, a empresa depende de empréstimos baratos da executiva do grupo, Pollyanna Chu e da sua família, para se financiar.



Esta segunda-feira, a Kingston Financial afundou 8,7% depois de o FTSE Russell ter removido as acções dos seus índices de referência.

