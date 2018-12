DIA volta à negociação com forte subida após melhor sessão de sempre

As acções do DIA estão a subir mais de 13%, depois de terem sido suspensas pelo regulador esta manhã.

As acções do grupo DIA estão a registar uma forte subida, depois de a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o regulador espanhol do mercado de capitais, ter levantado a suspensão imposta esta manhã, devido a rumores sobre o refinanciamento da sua dívida. No regresso à negociação, os títulos estão a valorizar 13,41% para 49,9 cêntimos.



Esta sexta-feira, já depois do levantamento da suspensão, a empresa revelou em comunicado ao regulador que Borja de la Cierva é o novo CEO do grupo, substituindo Antonio Coto, nomeado há apenas quatro meses.





A empresa também revelou o resultado do seu teste de deterioração de activos, que ascende a 110 milhões de euros. A estes juntam-se ainda 184 milhões adicionais relacionados com créditos fiscais.





"A dotação de todas estas provisões resultará num património líquido negativo no fecho do exercício de 2018", afirma a empresa, que assegura que esta situação será revertida com os fundos obtidos no aumento de capital de 600 milhões de euros que está a preparar para Março.

A suspensão das acções foi decretada esta sexta-feira, depois de a dona dos supermercados Minipreço ter vivido ontem a sua melhor sessão de sempre em bolsa, com uma subida de 22,22% para 44 cêntimos, impulsionada pelos rumores de progressos nas negociações com a banca para refinanciar a sua dívida.