Snap dispara 5% depois de parceria com empresa indiana

O Snap prepara-se para entrar no mercado indiano, depois de divulgada uma parceria com a Tyroo, empresa tecnológica de publicidade indiana. As acções da tecnológica chegaram a disparar mais de 5%.

As acções do Snap, empresa dona do Snapchat, estão esta quarta-feira, 30 de Maio, a valorizar 4,85% para os 11,0617 dólares. Esta não é a maior subida do dia, a empresa esteve a disparar 5,64% para os 11,145 dólares, depois da divulgação notícias que indicam uma parceria do Snap com a Tyroo, empresa tecnológica de publicidade indiana, segundo avança o site Business Insider.





A parceria vai permitir à empresa dona do Snapchat a venda de anúncios na plataforma indiana e a monitorização dos seus nove milhões de utilizadores no país. Esta é a primeira vez que o Snap tenta gerar receitas em terreno indiano, tendo para isso que enfrentar rivais como o Facebook e o Google, ambos já a desenvolver o seu espaço de mercado da Índia, de acordo com o Business Insider.





Este potencial novo fluxo de receitas para o Snap pode ser uma oportunidade para os investidores, estes que não têm estado agradados com os últimos desempenhos da empresa.