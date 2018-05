Snap substitui director financeiro depois de prejuízos no primeiro trimestre

A empresa que detém o Snapchat vai substituir o director financeiro, Andrew Vollero, depois de ter registado prejuízos no primeiro trimestre de 2018.

Reuters

O Snap, empresa dona do Snapchat, anunciou que vai substituir o actual CFO, Andrew Vollero, pelo vice-presidente da área financeira da Amazon, Tim Stone, segundo um comunicado da companhia divulgado segunda-feira, 7 de Maio, citado no Business Insider.



O director financeiro do Snap exercia o cargo desde 2016 e é substituído depois da empresa ter apresentado na semana passada prejuízos relativamente ao primeiro trimestre de 2018. O Snap reportou um prejuízo de 0,17 dólares por acção, o que ficou em linha com as expectativas dos analistas.



O novo CFO, Tim Stone, de 51 anos de idade, irá receber um salário anual de 500 mil dólares mais 20 milhões de dólares em acções (indisponíveis para venda no curto prazo) e 500 mil opções de compra para adquirir acções de classe A, segundo o Business Insider.



Tim Stone era até agora vice-presidente do sector financeiro da gigante do retalho Amazon, onde trabalhou desde 1998.



O Snap já comentou a substituição de director financeiro e admite que a saída de Andrew Vollero não está ligada a nenhum desentendimento com a empresa ou a qualquer assunto relacionado à contabilidade ou operações financeiras. Vollero vai continuar como consultor da empresa que detém o Snapachat até Agosto deste ano, recebendo um pagamento igual ao salário de um ano, cerca de 450 mil dólares, de acordo com o Business Insider.



"Estou profundamente grato ao Andrew e às suas muitas contribuições para o crescimento da Snap ... Ele fez um óptimo trabalho como CFO da Snap, contribuindo para uma equipa forte e guiando-nos através da nossa transição para empresa cotada em bolsa. A disciplina que ele trouxe para o negócio vai servir-nos no futuro", afirmou Evan Spiegel, CEO do Snap, sobre Andrew Vollero, em comunicado citado no Business Insider.



A tecnológica que controla o Snapchat estreou-se em bolsa em Março tendo tido uma estreia em grande, com os títulos a fecharem a primeira sessão em bolsa nos 24,48 dólares, o que representa uma valorização de 44% face ao preço a que as acções foram vendidas aos investidores.