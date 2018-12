Unidade de telecomunicações do Softbank afunda na estreia em bolsa

A Softbank Corp, unidade de telecomunicações móveis da tecnológica japonesa Softbank, captou 2,6 biliões de ienes (20 mil milhões de euros) com a venda das acções na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

A estreia das acções do Softbank Corp decorreu esta quarta-feira, 19 de Dezembro. E não foi animador. Os títulos deslizaram 14,5% face ao preço a que as acções foram vendidas no IPO.